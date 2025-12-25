РУ
    16:17, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    При каких условиях госслужащие смогут участвовать в конкурсе на стипендию «Болашак»

    В Центре международных программ разъяснили требования для госслужащих — кандидатов на стипендию «Болашак» для обучения в магистратуре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: пресс-служба АО «Центр международных программ"

    Обязательное условие для госслужащих при участии в конкурсе на соискание стипендии «Болашак» — это заявка от работодателя.
    Кроме того, для них дополнительное финансирование не потребуется, подчеркнули в центре.

    Для этой категории претендентов также будут доступны языковые курсы. Обучение будет проходить в Казахстане и продлится один год. 

    Трудовая отработка чиновников после магистратуры составит не менее трех лет на госслужбе или в органах дипломатической службы за рубежом. Мониторинг трудоустройства будут проводить в Агентстве РК по делам государственной службы.

    Сотрудники Агентства также войдут в состав независимой экспертной комиссии, которая будет проводить собеседование с кандидатом-госслужащим.

    В 2025 году стипендию «Болашак» получили 18 государственных служащих. Они участвовали в конкурсном отборе на общих основаниях. Ограничений по направлениям обучения для госслужащих не предусмотрено.

    Ранее мы писали о том, как изменятся правила отбора на стипендию «Болашак» в 2026 году. 

    Напомним, по программе «Болашак» начнут готовить специалистов по ИИ и атомной энергетике.

