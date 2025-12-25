При каких условиях госслужащие смогут участвовать в конкурсе на стипендию «Болашак»

Обязательное условие для госслужащих при участии в конкурсе на соискание стипендии «Болашак» — это заявка от работодателя.

Кроме того, для них дополнительное финансирование не потребуется, подчеркнули в центре.

Для этой категории претендентов также будут доступны языковые курсы. Обучение будет проходить в Казахстане и продлится один год.

Трудовая отработка чиновников после магистратуры составит не менее трех лет на госслужбе или в органах дипломатической службы за рубежом. Мониторинг трудоустройства будут проводить в Агентстве РК по делам государственной службы.

Сотрудники Агентства также войдут в состав независимой экспертной комиссии, которая будет проводить собеседование с кандидатом-госслужащим.

В 2025 году стипендию «Болашак» получили 18 государственных служащих. Они участвовали в конкурсном отборе на общих основаниях. Ограничений по направлениям обучения для госслужащих не предусмотрено.

