При каких условиях будет рассмотрена петиция против бытового насилия в Казахстане – ответ главы Минюста

Министерство юстиции не намерено делать исключения для петиции против бытового насилия в Казахстане и она будет рассматриваться, если наберет голоса на новой, еще разрабатываемой платформе, заявил министр юстиции Азамат Ескараев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Я и сам знаю, что петиция набрала на базе старой 2021 года определенное количество голосов, но она сделана не на базе новой платформы и не в соответствии с принятым законом. Мы живем в правовом государстве, я считаю, что нужно руководствоваться законом. Закон принят, он действует, на его базе разрабатывается новая платформа. На ее базе нужно создать соответствующую петицию. Если общественность посчитает целесообразным опять поднять этот вопрос и проголосовать, мы в соответствии с законом обязаны будем рассмотреть, — заявил Азамат Ескараев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса.

По его словам, петиция против бытового насилия будет рассмотрена, если вновь соберет голоса на новой платформе.

Ранее сообщалось, что 87 тысяч казахстанцев подписали петицию о разработке закона о семейно-бытовом насилии.