РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:53, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    При каких условиях будет рассмотрена петиция против бытового насилия в Казахстане – ответ главы Минюста

    петиции
    Фото: Виктор Федюнин/ агентство Kazinform

    Министерство юстиции не намерено делать исключения для петиции против бытового насилия в Казахстане и она будет рассматриваться, если наберет голоса на новой, еще разрабатываемой платформе, заявил министр юстиции Азамат Ескараев, передает корреспондент агентства Kazinform

    — Я и сам знаю, что петиция набрала на базе старой 2021 года определенное количество голосов, но она сделана не на базе новой платформы и не в соответствии с принятым законом. Мы живем в правовом государстве, я считаю, что нужно руководствоваться законом. Закон принят, он действует, на его базе разрабатывается новая платформа. На ее базе нужно создать соответствующую петицию. Если общественность посчитает целесообразным опять поднять этот вопрос и проголосовать, мы в соответствии с законом обязаны будем рассмотреть, — заявил Азамат Ескараев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса.

    По его словам, петиция против бытового насилия будет рассмотрена, если вновь соберет голоса на новой платформе.

    Ранее сообщалось, что 87 тысяч казахстанцев подписали петицию о разработке закона о семейно-бытовом насилии.

    Теги:
    Бытовое насилие Казахстанцы Минюст Закон и право
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!