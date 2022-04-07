87 тысяч казахстанцев подписали петицию о разработке закона о семейно-бытовом насилии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон «О противодействии семейно-бытовому насилию» поддержали 87 тысяч граждан Казахстана. Такую статистику привела депутат Мажилиса Парламента РК Ляззат Рамазанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы проводили исследования вместе с независимыми экспертами, то пришли к выводу, что в прошлом году 56% всех проблем на семейно-бытовой основе происходили из-за социально-экономического неблагополучия в семье. Следствие - летальный исход. 53% из всей драматической ситуации, которая происходит на почве семейно-бытовых недопониманий и конфликтов, а где-то серьезные последствия происходят из-за злоупотребления алкогольными напитками, наркотическими средствами. Мы понимаем, что это очень тяжелый вызов для государства, который ставит для себя высокие, понятные цели», - сказала мажилисмен в ходе панельной сессии.

Поэтому, по словам спикера, нужно не замалчивать и «не гасить» тех, кто живет в ужасных условиях.

«В прошлом году по прямому поручению Главы государства был отозван закон «О противодействии семейно-бытовому насилию», потому что в обществе были разногласия и недопонимания. Весь прошлый год в рамках рабочей группы мы изучили проблему. Петицию подписали 22 тысячи граждан Казахстана, сказав, что им такой закон не нужен. Но следом же была петиция – 87 тысяч граждан сказали: «нам нужно с этим что-то делать, давайте изучать проблему». В прошлом году Министерство информации и общественного развития провело глобальное исследование. Сейчас, когда в Мажилис прошел проект закона, нам не сложно будет отстаивать, потому что помимо общественного мнения, есть конкретно научно доказанные факты, где работали криминалисты. Хочу, чтобы в Казахстане были счастливые дети. Но детское счастье, счастье семьи настолько тонкая материя, хотелось бы, чтобы СМИ в период гражданского общества сказали свое весомое мнение. Нужно не замалчивать и «не гасить тех», кто живет в ужасных условиях», - считает Ляззат Рамазанова.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за семейными дебоширами. По словам Главы государства, преобразования в этом направлении нужно продолжить.