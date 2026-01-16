При каких случаях пенсионеры в Казахстане могут сдавать жилье без уплаты налогов

Пенсионеры при сдаче недвижимости в аренды могут выбрать один из нескольких налоговых режимов.

— Можно стать ИП, применяющим упрощенную декларацию. Можно выбрать специальный налоговый режим для самозанятых, где есть только социальные платежи, от которых пенсионеры освобождены. Поэтому если он выберет этот режим, он может вообще не платить налог, — пояснила заместитель руководителя управления налоговой методологии КГД Айгуль Аббасова.

Если пенсионер получает доход от аренды недвижимости как физическое лицо, то он может уменьшить размер индивидуального подоходного налога.

— Он может предоставлять декларацию о доходах и имуществе и полученный доход уменьшать на сумму базового вычета — это все зависит от того какой режим выберет пенсионер, который сдает квартиру в аренду, — отметила она.

Базовый налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход до 30 МРП (129 750 тенге) в месяц.

