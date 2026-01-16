Как казахстанцы могут уменьшить ИПН с зарплаты

В новом Налоговом кодексе предусмотрен базовый налоговый вычет до 30 МРП (129 750 тенге) в месяц — на эту сумму физическое лицо может уменьшить свой доход.

— Например, человек получает заработную плату в размере 300 тысяч тенге. Он приносит заявление в бухгалтерию и вот из 300 тысяч тенге ему уменьшат на сумму 129 750 тенге — и ИПН будет рассчитывается не с суммы 300 тысяч тенге, а уже уже за минусом этой суммы. Получается, у него облагаемый доход из которого исчисляется ИПН будет порядка 170 тысяч тенге, — пояснила заместитель руководителя управления налоговой методологии КГД Айгуль Аббасова.

Для применения вычета собирать дополнительные документы не требуется. Достаточно предоставить заявление в бухгалтерию.

При этом, если человек работает в нескольких местах, он может применить базовый налоговый вычет только по одному из них.

— Если он будет применять в нескольких местах работы — это будет не правомерно, и если это выявят, то ему придется доплачивать по итогам года ту сумму, которую он недоплатил, — отметила Айгуль Аббасова.

