РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:22, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    При АСПиР создан Центр анализа и прогнозирования демографических процессов

      Центр создан во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного в Послании народу Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    При АСПиР создан Центр анализа и прогнозирования демографических процессов
    Фото: Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

    Создание Центра анализа и прогнозирования демографических процессов является своевременным ответом на ключевые вызовы современности. В условиях динамичных демографических изменений Центр станет ключевым инструментом для разработки научно обоснованной демографической и социально-экономической политики.

    Использование современных технологий, включая искусственный интеллект и большие данные, позволит проводить комплексный анализ и предсказывать тенденции демографических процессов, выявляя скрытые закономерности и причинно-следственные связи.

    - Центр будет не просто собирать данные, а проводить глубокий анализ, моделировать сценарии и готовить предложения, на которых можно строить выверенные решения. Его задача – обеспечить государство не только прогнозами, но и пониманием причин и последствий демографических изменений. Он станет платформой, где аналитика трансформируется в политику: от пенсионной и социальной сферы до занятости и регионального планирования, - отметили в АСПиР.

    Миссия нового Центра – предоставить органам государственного управления надежную аналитическую базу для принятия обоснованных решений в области семейной политики, здравоохранения, образования, рынка труда, миграции, инфраструктурного развития и социальной поддержки населения, способствуя тем самым устойчивому развитию страны в долгосрочной перспективе.

    Напомним, 8 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана раскритиковал избыточную социальную политику прошлых лет, отметив, что она привела к развитию иждивенческих настроений.

    Теги:
    Социальная поддержка Демография За строкой Послания Статистика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают