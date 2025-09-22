При АСПиР создан Центр анализа и прогнозирования демографических процессов

Создание Центра анализа и прогнозирования демографических процессов является своевременным ответом на ключевые вызовы современности. В условиях динамичных демографических изменений Центр станет ключевым инструментом для разработки научно обоснованной демографической и социально-экономической политики.

Использование современных технологий, включая искусственный интеллект и большие данные, позволит проводить комплексный анализ и предсказывать тенденции демографических процессов, выявляя скрытые закономерности и причинно-следственные связи.

- Центр будет не просто собирать данные, а проводить глубокий анализ, моделировать сценарии и готовить предложения, на которых можно строить выверенные решения. Его задача – обеспечить государство не только прогнозами, но и пониманием причин и последствий демографических изменений. Он станет платформой, где аналитика трансформируется в политику: от пенсионной и социальной сферы до занятости и регионального планирования, - отметили в АСПиР.

Миссия нового Центра – предоставить органам государственного управления надежную аналитическую базу для принятия обоснованных решений в области семейной политики, здравоохранения, образования, рынка труда, миграции, инфраструктурного развития и социальной поддержки населения, способствуя тем самым устойчивому развитию страны в долгосрочной перспективе.

Напомним, 8 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана раскритиковал избыточную социальную политику прошлых лет, отметив, что она привела к развитию иждивенческих настроений.