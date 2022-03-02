Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Владимиром Зеленским. Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали сообщил Telegram‑канал Главы государства, передает МИА «Казинформ».

«Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине.

Главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере», - говорится в сообщении.