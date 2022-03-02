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Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
2 Марта 2022 23:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Владимиром Зеленским. Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали сообщил Telegram‑канал Главы государства, передает МИА «Казинформ».
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«Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине.
Главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере», - говорится в сообщении.
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