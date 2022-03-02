+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере

2 Марта 2022 23:22
Поделиться:
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Владимиром Зеленским. Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали сообщил Telegram‑канал Главы государства, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Посол Казахстана в Нидерландах провел встречу в Shell
Эвакуация казахстанцев: из Киева планируется выезд автобуса во Львов Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским МИИР РК держит на контроле актуальные вопросы международных грузоперевозок

«Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине.

Главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Украина   #Международная деятельность РК  
Поделиться:
Новости по теме
Посол Казахстана в Нидерландах провел встречу в Shell
Эвакуация казахстанцев: из Киева планируется выезд автобуса во Львов
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
МИИР РК держит на контроле актуальные вопросы международных грузоперевозок
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
2 Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
3 Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
4 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
5 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
6 Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Читайте также
МИИР проводит работу по вызволению казахстанских грузоперевозчиков с территории Украины
Глава государства провел совещание по развитию энергетики и инженерной инфраструктуры
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив