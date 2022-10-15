15 Октября 2022, 15:14

Президенты Казахстана и Туркменистана провели брифинг для представителей СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По завершении переговоров в узком и расширенном форматах Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели брифинг для представителей средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства выразил признательность Сердару Бердымухамедову за то, что он принял приглашение и в качестве Президента Туркменистана впервые посетил нашу страну с государственным визитом. Лидер Казахстана также подчеркнул, что Туркменистан для нас – дружественная страна, важный и надежный партнер, с которым нас связывает близость культуры, языка, религии и традиций, общность истории.

«У наших народов единые тюркские корни. Мы всегда оказываем поддержку друг другу. Эти ценности – наше главное богатство. Поэтому наш общий долг – укреплять братские отношения», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в ходе переговоров с Сердаром Бердымухамедовым достигнуты важные для обеих сторон договоренности. Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня. Принято совместное заявление. Подписан ряд важных соглашений.

«Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров. Сегодня мы еще раз подтвердили стратегический характер казахстанско-туркменских отношений и выразили обоюдное стремление к дальнейшему сближению наших братских народов. В дружественном и взаимовыгодном ключе определили приоритеты дальнейшего укрепления нашего многопланового сотрудничества. Особое внимание уделено торгово-экономическому партнерству. Благодаря совместным мерам по итогам прошлого года наш двусторонний товарооборот увеличился в два раза, превысив 250 миллионов долларов. Позитивная динамика сохранилась и в этом году – за 7 месяцев обеспечен двукратный рост взаимной торговли. Существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами двух стран. На стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики», – сказал Президент Казахстана.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, у двух стран имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации. К примеру, Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.

«Наша цель – обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 миллионов долларов, в обозримом будущем выйти на миллиардный рубеж. Для этого мы поручили активизировать деятельность двусторонней Рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Правительство двух стран по нашему поручению проработают все эти возможности», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также сообщил, что были предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли.

«Наши компании «QazaqGaz» и «Туркменгаз» подписали контракт по импорту туркменского газа. Выражаю признательность Президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта. Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до полутора миллиардов кубометров в год», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил о намерении Казахстана участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана, а также обмениваться опытом и развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии. Кроме того, рассмотрены перспективы экспорта казахстанской пшеницы на туркменский рынок и строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе.

Глава государства проинформировал о том, что в ходе переговоров особое внимание уделено сотрудничеству в транспортно-транзитной сфере.

«Мы условились принять совместные меры для вывода железной дороги «Казахстан – Туркменистан – Иран» на полную мощность. На фоне разрыва устоявшихся логистических цепочек востребованность данного маршрута резко возросла. Поэтому нами поручено подготовить План совместных действий по развитию магистрали», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Главы государств обсудили вопросы углубления кооперации между морскими портами Актау, Курык и Туркменбаши и строительства новой автомобильной дороги «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана».

Как убежден Глава нашего государства, залогом крепких и долгосрочных отношений Казахстана и Туркменистана служат тесные культурно-гуманитарные связи.

«Для сохранения самобытной культуры и связей с исторической родиной в Казахстане действуют туркменские национально-культурные объединения и центры. Я поддерживаю предложение уважаемого Сердара Гурбангулыевича о проведении перекрестных Дней культуры. Мы готовы в ближайшее время приветствовать туркменских артистов в нашей столице», – сказал Президент.

Глава государства сообщил, что правительства двух стран также условились рассмотреть возможность скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между нашими странами, прекращенного с начала пандемии. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил для придания дополнительного импульса бизнес-активности внедрить облегченный визовый режим для деловых поездок граждан двух стран.

Президент Туркменистана выразил признательность лидеру Казахстана за оказанное гостеприимство и радушие, отметив, что переговоры прошли в атмосфере открытости и взаимного доверия.

«Могу с полным основанием сказать, что встреча с Президентом Казахстана полностью подтвердила наличие доброй воли, решимости и готовности глав двух государств к развитию взаимодействия по всем направлениям, а также наличие для этого больших возможностей. Мы продолжим координацию наших усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составной части – энергетической безопасности, развитию международного транспортного-транзитного сообщения, экологии и защите окружающей среды», – сказал Президент Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил результаты состоявшихся сегодня переговоров и пригласил Президента Казахстана посетить Туркменистан с государственным визитом в любое удобное для него время.

Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде. В рамках госвизита Президента Туркменистана в Казахстан подписано 14 документов.









Фото: akorda.kz