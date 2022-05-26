26 Мая 2022 13:45

Президенты Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в расширенном составе

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана выразил удовлетворение результатами переговоров в узком формате и высоко оценил стремление Президента Кыргызстана к углублению многогранного партнерства с нашей страной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

«Со своей стороны хочу подчеркнуть, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление казахско-кыргызских отношений в духе дружбы, добрососедства и подлинного союзничества», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал успешным ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита кыргызского лидера в Казахстан. В частности, речь идет об активизации контактов между двумя правительствами, создании модернизированного пункта пропуска «Кордай – Ак Жол», укреплении военно-технического сотрудничества, оказании регулярной гуманитарной помощи и эффективной работе по обмену электроэнергией.

Глава государства отметил важность налаживания полномасштабного взаимодействия между областями, включая организацию первого Форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Президент призвал активизировать инвестиционное сотрудничество, предложив изучить взаимовыгодные предложения и сформировать перечень перспективных проектов. Одним из них может стать совместное строительство гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности, Камбаратинской ГЭС-1.

В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы водной дипломатии, укрепления кооперации в сфере информационных технологий.

В свою очередь Президент Кыргызстана констатировал положительную динамику развития двусторонних отношений.

«Между нашим государствами нет каких-либо политических противоречий. Это главное. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями Кыргызстан и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках межрегиональных и международных структур в русле укрепления региональной стабильности и безопасности», – сказал кыргызский лидер.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию партнерства и координацию действий на международной арене.