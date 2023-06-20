Президенты Казахстана и Германии провели переговоры в расширенном формате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приветствуя немецкую делегацию во главе с Президентом Германии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственный визит Франк-Вальтера Штайнмайера открывает хорошие возможности для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Германией, передае МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы с нетерпением ожидали Вашего визита, который является очень важным с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между нашими странами. Германия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Мы будем делать все возможное для того, чтобы расширять наше сотрудничество в различных областях. Только что у нас состоялся подробный, очень откровенный обмен мнениями по многим вопросам, касающиеся нашего сотрудничества, нашего взаимодействия в международных организациях, а также по геополитической ситуации», – сказал Президент Казахстана.

Ключевым пунктом на повестке переговоров стал вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества. Германия является одним из важнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Более 80% объема внешней торговли Германии со странами Центральной Азии приходится на нашу страну.

Другими приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, обрабатывающая промышленность, машиностроение, транспорт и логистика, возобновляемые источники энергии, редкоземельные металлы, сельское хозяйство. В этом контексте лидер нашей страны пригласил немецкие компании инвестировать в зеленую энергетику. В частности, стороны приветствовали запуск строительства завода по производству зеленого водорода, реализуемого немецко-шведской компанией Svevind Energy. Объем инвестиций в этот проект составляют 50 млрд долларов.

Президент Казахстана приветствовал визит Франк-Вальтера Штайнмайера в Актау, где он планирует ознакомиться с огромным экономическим потенциалом Мангистауской области.

«Я также высоко оцениваю ваше решение по поводу поездки в Мангистаускую область. Считаю, что это станет демонстрацией наших достижений в деловом сотрудничестве. Вы также собираетесь посетить морской порт», – сказал Глава государства.

Большое внимание в ходе встречи стороны уделили наращиванию взаимодействия в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Глава нашего государства отметил растущую роль Казахстана в качестве важного регионального хаба, на долю которого приходится 80% транзитных сухопутных перевозок по маршруту Китай – Европа. Президент подчеркнул стратегическую значимость этого транспортно-логистического коридора, соединяющего рынки востока и запада. В прошлом году по этому маршруту было перевезено около 1,7 млн тонн грузов, что в два раза превышает показатель 2021 года.

Кроме того, главы государств рассмотрели перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве и альтернативных источниках энергии в рамках специальных экономических зон и финансовых институтов.

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил признательность Главе нашего государства за приглашение посетить Астану и теплое гостеприимство на казахской земле. Он отметил продуктивность переговоров в узком формате и важность реализации совместных проектов.

«Я могу подтвердить то, что Вы говорили о состоянии наших двусторонних отношений. Мы учитываем не только последние 30 лет наших дипломатических отношений, но принимаем во внимание наличие нашего динамичного сотрудничества во всех сферах, как Вы только что упомянули. Немецкие компании инвестируют значительные средства в Казахстан, и это не ограничивается только экономическими отношениями. Мы действительно солидарны с г-м Президентом, и с огромным уважением относимся к проводимым масштабным реформам в Казахстане. Это хорошо известно в Германии, что лично Вами и Вашим Правительством проводится работа по противодействию коррупции, а также введен мораторий на смертную казнь, создан Конституционный суд, укреплен Парламент. Думаю, что все это хорошо известно в мире, и служит доказательством того, что Вы следуете курсу, который Вы показали народу Казахстана и миру», – сказал Федеральный Президент Германии.