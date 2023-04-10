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Президенты Казахстана и Азербайджана посадили деревья в Ботаническом саду Астаны

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Апреля 2023, 21:40
Президенты Казахстана и Азербайджана посадили деревья в Ботаническом саду Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев совместно посадили деревья в Ботаническом саду города Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде.

В Акорде главы двух государств обсудили важные вопросы развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. Насколько теснее теперь будут связи Казахстана и Азербайджана – об этом читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».


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