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Президенту РК доложили о строительстве метро и выкупе земель в Алматы

29 Октября 2019 14:07
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Президенту РК доложили о строительстве метро и выкупе земель в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев попросил Главу государства Касым-Жомарта Токаева поручить Министерству финансов предусмотреть при уточнении бюджетного цикла 2020-2021 гг. упреждающее выделение 9,4 млрд. тенге на выкуп 124 участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время, благодаря поддержке Правительства, в городе продолжается строительство 3-х развязок (пр.Сейфуллина – ул.Жансугурова, пр. Рыскулова - ул. Емцова, ул. Бухтарминска - Кульджинский тракт) и 3-х пробивок улиц (2 участка пр.Абая, ул.Саина до Акын Сара). Вместе с тем, общая потребность из республиканского бюджета на 2020 год составляет 28,6 млрд. тенге. Правительство выделяет городу на 2020 год 17,2 млрд. тенге на строительство развязок и пробивку улиц. Вместе с тем, для того, чтобы эти работы не затормозились, необходимо на опережение решить вопросы выкупа земельных участков для продолжения строительных работ.

В этой связи, прошу поручить Министерству финансов предусмотреть при уточнении бюджетного цикла 2020-2021 гг. упреждающее выделение 9,4 млрд. тенге на выкуп 124 участков», - сказал аким Алматы.

По его словам, если город не выкупит участки к 2021 году, тогда строительные работы на развязках и пробивке улиц вновь заморозятся.

В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов отметил, что в текущем году на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры было выделено 24 млрд тенге, их них 11 млрд - на реконструкцию дорог.

По его словам, на сегодня в городе Алматы продолжается строительство станции метро, обновляется пассажирский транспорт, планируется развитие международного авиационного хаба. Протяжённость улично-дорожных сетей составляет 3023 км. 75% в хорошем и удовлетворительном состоянии.

«Один проект по строительству транспортной развязки Рыскулова с Кульджинским трактом мы планируем завершить в этом году. На выкуп 256 земельных участков по четырем автодорожным проектам выделено 12,5 млрд тенге. На 2020 год в республиканском бюджете предусмотрено 12,7 млрд тенге, из них на строительство и реконструкцию дорог пойдет 9,5 млрд и на выкуп земельных участков 3,1 млрд тенге. По строительству метрополитена. Продолжаются работы. Из республиканского бюджета в этом году было выделено 17,4 млрд тенге из них 12 млрд тенге на строительство двух новых станции Сарыарка и Достык и 5,4 млрд на вагоны. Завершение двух станции метро предполагается в 2021 году», - заявил Бейбут Атамкулов.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Алматы, Транспорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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