Президенту пришлось принимать жесткие, но оправданные решения – Дмитрий Останькович о январских событиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Белорусского культурного центра «Радима» Дмитрий Останькович прокомментировал эксклюзивное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева в эфирах телеканала «Хабар» и «Хабар 24». Как отметил спикер, слова и дела Президента внушили уверенность миллионам граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своём интервью Президент Касым-Жомарт Токаев ответил на ряд важнейших для всех казахстанцев вопросов, касающихся прошедших трагических событий, дальнейших политических и социальных реформ в стране, а также взаимоотношений с основными внешнеполитическими партнерами Казахстана. В начале января наша страна оказалась в чрезвычайно тяжелой ситуации. Чтобы переломить ее и благополучно разрешить, Касым-Жомарту Кемелевичу пришлось принимать довольно жесткие, но своевременные и оправданные решения», - прокомментировал Председатель Белорусского культурного центра «Радима».

По словам Дмитрия Останьковича, Президент, как это положено по закону, взял инициативу в свои руки и полностью контролировал ситуацию.

«Миллионы граждан Казахстана в эти дни с замиранием сердца смотрели по телеканалам обращения Президента, его слова и дела внушали в них уверенность. Сегодня мы знаем, что в нашей стране уже никто не сможет безнаказанно сеять вражду и страх. Я полностью поддерживаю предложенные Главой государства меры по дальнейшему социально-экономическому развитию страны. Считаю, что каждый казахстанец должен своим созидательным трудом внести посильный вклад в дальнейшее процветание Независимого Казахстана», - добавил Дмитрий Останькович.