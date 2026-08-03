Президенту Казахстана представили работу автономного робота на Международной олимпиаде по ИИ

В ходе церемония открытия третьей Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI-2026) в Астане Президент страны Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен со структурой Международной олимпиады, ему также представили конкурсные задания и работу автономного робота, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, проходящей в Астане со 2 по 8 августа, участвуют более 500 талантливых школьников из 106 стран. В рамках соревнований участники проходят состязания по разработке моделей искусственного интеллекта и программированию автономных роботов.

Фото: Акорда

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия третьей Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI-2026) в Астане и дал официальный старт соревнованиям.

Фото: Акорда

Открывая мероприятие Глава государства отметил, что Казахстан сделал стратегический выбор в пользу цифрового развития, поскольку мир вошел в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных и других передовых технологий. Все они, по его словам, меняют экономику, образование, науку, государственное управление и образ жизни людей.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна уделяет особое внимание качественному образованию и всесторонней поддержке одаренных детей.

— В прошлом году на Олимпиаде по искусственному интеллекту в Пекине казахстанские школьники завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Это достижение, которым по праву гордится наша страна, и оно еще раз подтверждает огромный интеллектуальный и творческий потенциал нашей молодежи. Пользуясь случаем, я хочу выразить искреннюю благодарность всем учителям и наставникам, которые обучают нашу талантливую молодежь, — отметил Глава государства.