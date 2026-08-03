Казахстан обладает всеми условиями, чтобы войти в число ведущих цифровых стран мира — Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия третьей Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI-2026) в Астане и дал официальный старт соревнованиям, передает корреспондент агентства Kazinform.

Открывая мероприятие Глава государства отметил, что Казахстан сделал стратегический выбор в пользу цифрового развития, поскольку мир вошел в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных и других передовых технологий. Все они, по его словам, меняют экономику, образование, науку, государственное управление и образ жизни людей.

— Наша страна обладает всеми необходимыми условиями, чтобы войти в число ведущих цифровых государств мира. В настоящее время Казахстан занимает 24-е место среди 193 стран в Индексе развития электронного правительства Организации Объединенных Наций. Мы создаем комплексную инновационную экосистему, в которой искусственный интеллект служит важнейшим инструментом совершенствования государственного управления, модернизации экономики, поддержки бизнеса и развития всех сфер общества, — подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана напомнил, что в 2025 году в своем Послании народу страны он обозначил стратегическую цель: в течение трех лет преобразовать Казахстан в полностью цифровое государство.

— Для достижения этой цели мы объявили 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Долгосрочная стратегия развития страны, основанная на инновациях, также нашла отражение в новой Конституции Казахстана, вступившей в силу первого июля. Но это лишь начало всего процесса, — отметил он.

Напомним, в Астане со 2 по 8 августа проходит третья Международная Олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI) — 2026. Школьники из разных стран соревнуются в индивидуальном и командном решении задач по ИИ.