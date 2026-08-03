Глава государства отметил успехи казахстанских школьников на международной олимпиаде по ИИ

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал успехи казахстанских школьников на международных олимпиадах по искусственному интеллекту поводом для гордости страны. Об этом он заявил на церемонии открытия третьей Международной олимпиады по ИИ (IOAI-2026) в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна уделяет особое внимание качественному образованию и всесторонней поддержке одаренных детей.

— В прошлом году на Олимпиаде по искусственному интеллекту в Пекине казахстанские школьники завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Это достижение, которым по праву гордится наша страна, и оно еще раз подтверждает огромный интеллектуальный и творческий потенциал нашей молодежи. Пользуясь случаем, я хочу выразить искреннюю благодарность всем учителям и наставникам, которые обучают нашу талантливую молодежь, — отметил Глава государства.

Фото: Акорда

Президент выразил уверенность в том, что Олимпиада придаст мощный импульс развитию международного сообщества молодых исследователей искусственного интеллекта.

— Знания во все времена объединяли людей и двигали человечество к вершинам прогресса. Ваши знания могут стать основой новых решений в медицине, образовании, экологии и других жизненно важных сферах. Возможно, именно здесь, на этой олимпиаде, зародятся новые идеи и проекты, которые изменят мир к лучшему, — подчеркнул Глава государства.

Фото: Акорда

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал удачи участникам олимпиады и выразил искреннюю признательность всем, кто внес вклад в подготовку этого важного мероприятия.

Фото: Акорда

На церемонии открытия также выступили генеральный директор компаний Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, председатель совета Международной олимпиады по искусственному интеллекту Елена Маринова, президент Федерации спортивного программирования Казахстана Багдат Мусин, сооснователь Kaspikz Михаил Ломтадзе и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Напомним, на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, прошедшей в прошлом году в Пекине, сборная Казахстана завоевала три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. В неофициальном медальном зачете команда заняла четвертое место в мире, опередив сборные Китая и США.

Отметим, в Астане со 2 по 8 августа проходит третья Международная Олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI) — 2026. Школьники из разных стран соревнуются в индивидуальном и командном решении задач по ИИ.