20:41, 02 Октябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с победителями международной олимпиады по ИИ
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с победителями международной олимпиады по искусственному интеллекту, состоявшейся в Пекине, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Казахстанские школьники завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
В этом году IOAI собрала более 280 юных исследователей и разработчиков из более чем 60 стран.
В неофициальном медальном зачете Казахстан занял 4 место в мире, опередив такие страны, как Китай и США.
Ранее Президент Казахстана ознакомился с презентациями отечественных AI-проектов.