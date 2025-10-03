РУ
    20:41, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев побеседовал с победителями международной олимпиады по ИИ

    Касым-Жомарт Токаев побеседовал с победителями международной олимпиады по искусственному интеллекту, состоявшейся в Пекине, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Казахстанские школьники завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

    В этом году IOAI собрала более 280 юных исследователей и разработчиков из более чем 60 стран.

    В неофициальном медальном зачете Казахстан занял 4 место в мире, опередив такие страны, как Китай и США.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Ранее Президент Казахстана ознакомился с презентациями отечественных AI-проектов.

