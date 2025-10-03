Касым-Жомарт Токаев побеседовал с победителями международной олимпиады по ИИ

Казахстанские школьники завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

В этом году IOAI собрала более 280 юных исследователей и разработчиков из более чем 60 стран.

В неофициальном медальном зачете Казахстан занял 4 место в мире, опередив такие страны, как Китай и США.

Фото: Акорда

