Президент Казахстана ознакомился с презентациями отечественных AI-проектов

Deep-tech стартап Mirai Tech — портативная ИИ-лаборатория биомеханики: умные сенсорные стельки и носимые датчики помогают предотвращать травмы и ускоряют реабилитацию спортсменов и пациентов.

Фото: Акорда

AltBridge осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля на публичных рынках и дает отчет по каждому направлению.

Фото: Акорда

Defect AI помогает врачам сократить время на рутинную документацию и сосредоточиться на пациентах.