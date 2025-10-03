20:34, 02 Октябрь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана ознакомился с презентациями отечественных AI-проектов
Президент Казахстана посетил международный центр искусственного интеллекта Аlem.AI, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Deep-tech стартап Mirai Tech — портативная ИИ-лаборатория биомеханики: умные сенсорные стельки и носимые датчики помогают предотвращать травмы и ускоряют реабилитацию спортсменов и пациентов.
AltBridge осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля на публичных рынках и дает отчет по каждому направлению.
Defect AI помогает врачам сократить время на рутинную документацию и сосредоточиться на пациентах.