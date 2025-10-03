РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:34, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана ознакомился с презентациями отечественных AI-проектов

    Президент Казахстана посетил международный центр искусственного интеллекта Аlem.AI, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана ознакомился с презентациями отечественных AI-проектов
    Фото: Акорда

    Deep-tech стартап Mirai Tech — портативная ИИ-лаборатория биомеханики: умные сенсорные стельки и носимые датчики помогают предотвращать травмы и ускоряют реабилитацию спортсменов и пациентов.

    Президент Казахстана ознакомился с презентациями отечественных AI-проектов
    Фото: Акорда

    AltBridge осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля на публичных рынках и дает отчет по каждому направлению.

    Президент Казахстана ознакомился с презентациями отечественных AI-проектов
    Фото: Акорда

    Defect AI помогает врачам сократить время на рутинную документацию и сосредоточиться на пациентах. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Технологии Акорда ИИ
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают