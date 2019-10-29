Президенту доложили о строительстве дорог в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о проводимых работах по освещению улиц и строительству дорог в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исходя из обращений граждан, мы перераспределили бюджетные средства на уличное освещение окраин. Уже завершили строительство наружного освещения на 208 улицах, которые ранее не освещались. На следующий год поставлена амбициозная задача – осветить оставшиеся более тысячи улиц, которые также не имеют освещения на сегодняшний день», - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время совещания по социально-экономическому развитию Алматы с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Также аким отметил, что дополнительно выделили средства на модернизацию освещения до конца года крупнейших магистральных улиц - Суюнбая, Сейфуллина, Рыскулова, Райымбека, Майлина и Хмельницкого, которая будет завершена до конца года.

Кроме того, завершен ремонт дорог по 147 улицам протяженностью 139 км. На 120 улицах окраин построены свыше 30 км новых дорог. Сейчас в 10 микрорайонах на окраинах продолжается строительство еще 85 км дорог. В следующем году дополнительно на окраинах начнется строительство еще 120 км дорог.

Вместе с тем, аким отметил, что начата масштабная работа по благоустройству дворов. Всего в городе их порядка 4,5 тысяч. До конца года будут обустроено 653 новых дворовых территорий, и процент благоустроенных дворов достигнет порядка 53%. В ближайшие три года акимат планирует завершить стопроцентное благоустройство дворов.

Напомним, Глава государства прибыл с двухдневным рабочим визитом в Алматы.