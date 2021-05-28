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    19:23, 27 Май 2021 | GMT +6

    Президенту доложили о развитии Восточно-Казахстанской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
    Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом развитии Восточно-Казахстанской области с начала текущего года.

    Особое внимание во время встречи было уделено инфраструктурному развитию региона. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о реализации его поручений по строительству моста через Бухтарминское водохранилище и ремонте автогужевого моста в городе Семей. Даниал Ахметов также доложил Президенту о реконструкции аэропортов в Усть-Каменогорске и Урджаре. Модернизацию авиационных гаваней в этих городах планируется завершить в текущем году.

    Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость ускоренного строительства инфраструктуры и жилья для социально уязвимых слоев населения. По словам акима, в 2020 году было выделено 1049, а до конца текущего года дополнительно будет предоставлено 1125 квартир и домов для малообеспеченных и многодетных матерей.

    Еще одной темой встречи стали перспективы укрепления экспортного потенциала аграрного сектора. Даниал Ахметов проинформировал Главу государства о запуске завода по переработке масличных культур мощностью 300 тысяч тонн и планах по дальнейшему расширению производства сельскохозяйственной продукции.

    Кроме того, были затронуты вопросы индустриально-инновационного развития региона. Даниал Ахметов сообщил о ходе строительства второй очереди Актогайского горно-обогатительного комбината.

    По итогам отчета Президент дал акиму Восточно-Казахстанской области ряд поручений.


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