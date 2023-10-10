Президенту доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда – Жезказган

Главе государства доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда – Жезказган. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На сегодняшний день из 216 километров трассы, проходящих по территории Кызылординской области, завершено 104 километров.

Президенту также сообщили о том, что участок международной трассы Западная Европа – Западный Китай от города Кызылорды до границы Актюбинской области (566 км) планируется перевести в 1-ую категорию с четырехполосным движением. Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнется в следующем году.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по ее расширению.

Президент поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру взять вопрос на контроль.

Заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай доложил Главе государства о ситуации в городе Байконуре. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, для обеспечения социально-экономического развития населенного пункта необходимо тесно взаимодействовать с российской стороной.