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    15:37, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Президенту доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда – Жезказган

    Президенту доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда – Жезказган
    Фото: пресс-служба Акорды.

    Главе государства доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда – Жезказган. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На сегодняшний день из 216 километров трассы, проходящих по территории Кызылординской области, завершено 104 километров.

    Президенту также сообщили о том, что участок международной трассы Западная Европа – Западный Китай от города Кызылорды до границы Актюбинской области (566 км) планируется перевести в 1-ую категорию с четырехполосным движением. Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнется в следующем году.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по ее расширению.

    Президент поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру взять вопрос на контроль.

    Заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай доложил Главе государства о ситуации в городе Байконуре. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, для обеспечения социально-экономического развития населенного пункта необходимо тесно взаимодействовать с российской стороной.

    Теги:
    Дороги Президент Кызылорда Кызылординская область Строительство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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