    11:30, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президентский молодежный кадровый резерв: где работают прошедшие отбор

    Президентский молодежный кадровый резерв реализуется в Казахстане с 2019 года по поручению Главы государства. За это время отбор проводился четыре раза — в 2019, 2021, 2023 и 2025 годах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадровый резерв
    Фото: Акорда

    Проект направлен на вовлечение талантливой, инициативной и высокопрофессиональной молодежи в систему государственного управления.

    По данным Агентства РК по делам государственной службы, интерес к отбору проявили более 97 тысяч граждан, зарегистрировавшихся на онлайн-платформе.

    По итогам отбора в Резерв включены 450 молодых специалистов: 300 — в 2019 году и по 50 человек — в 2021, 2023 и 2025 годах.

    Резервисты получили возможность назначения на политические государственные должности, должности корпуса «А», а также руководящие посты корпуса «Б».

    В настоящее время 321 резервист (80,7%) из 400 участников первых трех потоков трудоустроены в государственных органах и организациях. Среди них:

    • 38 человек назначены на политические должности;
    • 5 — на должности корпуса «А»;
    • 3 резервиста стали депутатами Мажилиса;
    • 1 — депутатом маслихата.

    Среди представителей Резерва:

    • Рыспеков Д. А. — аким области Улытау;
    • Нурпеисов А.Б. — управляющий делами Президента;
    • Споткай М.А. — руководитель Аппарата Сената;
    • Байел А.Д. — Чрезвычайный и Полномочный Посол в Азербайджане;
    • Адамбеков Т.С., Байтилесов Н.Т., Мутали А. — депутаты Мажилиса Парламента.

    Напомним, четвертый отбор, завершившийся 24 октября 2025 года, сформировал список из 50 новых резервистов по шести направлениям: инфраструктура и промышленность, АПК и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции, экономическая и финансовая политика, цифровизация, социальная сфера и гражданское общество.

    На сегодняшний день Агентством совместно с центральными государственными органами и местными исполнительными органами начата работа по их трудоустройству.

