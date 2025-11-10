Президентский молодежный кадровый резерв: где работают прошедшие отбор
Президентский молодежный кадровый резерв реализуется в Казахстане с 2019 года по поручению Главы государства. За это время отбор проводился четыре раза — в 2019, 2021, 2023 и 2025 годах, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект направлен на вовлечение талантливой, инициативной и высокопрофессиональной молодежи в систему государственного управления.
По данным Агентства РК по делам государственной службы, интерес к отбору проявили более 97 тысяч граждан, зарегистрировавшихся на онлайн-платформе.
По итогам отбора в Резерв включены 450 молодых специалистов: 300 — в 2019 году и по 50 человек — в 2021, 2023 и 2025 годах.
Резервисты получили возможность назначения на политические государственные должности, должности корпуса «А», а также руководящие посты корпуса «Б».
В настоящее время 321 резервист (80,7%) из 400 участников первых трех потоков трудоустроены в государственных органах и организациях. Среди них:
- 38 человек назначены на политические должности;
- 5 — на должности корпуса «А»;
- 3 резервиста стали депутатами Мажилиса;
- 1 — депутатом маслихата.
Среди представителей Резерва:
- Рыспеков Д. А. — аким области Улытау;
- Нурпеисов А.Б. — управляющий делами Президента;
- Споткай М.А. — руководитель Аппарата Сената;
- Байел А.Д. — Чрезвычайный и Полномочный Посол в Азербайджане;
- Адамбеков Т.С., Байтилесов Н.Т., Мутали А. — депутаты Мажилиса Парламента.
Напомним, четвертый отбор, завершившийся 24 октября 2025 года, сформировал список из 50 новых резервистов по шести направлениям: инфраструктура и промышленность, АПК и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции, экономическая и финансовая политика, цифровизация, социальная сфера и гражданское общество.
На сегодняшний день Агентством совместно с центральными государственными органами и местными исполнительными органами начата работа по их трудоустройству.