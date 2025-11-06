Кто вошел в Президентский молодежный кадровый резерв

Агентство РК по делам государственной службы представило список молодых специалистов.

Фото: Агентство РК по делам государственной службы

Как сообщалось, отбор в Президентский молодежный кадровый резерв стартовал 1 июня. В собеседовании, которое проходило с 8 по 10 октября на базе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, участвовали 150 кандидатов.

Ранее мы писали о том, что международная организация «British Council» провела исследование «Будущее поколение Казахстана», согласно которому более 80% молодежи уверены в позитивной динамике страны и своих личных перспективах.