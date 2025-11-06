РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:38, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кто вошел в Президентский молодежный кадровый резерв

    По результатам четвертого отбора в Президентский молодежный кадровый резерв зачислены 50 лучших молодых специалистов, передает агентство Kazinform.

    кадровый резерв
    Фото: Акорда

    Агентство РК по делам государственной службы представило список молодых специалистов.

    Президентский молодежный кадровый резерв
    Фото: Агентство РК по делам государственной службы

    Как сообщалось, отбор в Президентский молодежный кадровый резерв стартовал 1 июня. В собеседовании, которое проходило с 8 по 10 октября на базе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, участвовали 150 кандидатов.

    Ранее мы писали о том, что международная организация «British Council» провела исследование «Будущее поколение Казахстана», согласно которому более 80% молодежи уверены в позитивной динамике страны и своих личных перспективах.

    Теги:
    Президентский кадровый резерв Молодежная политика Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают