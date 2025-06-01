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    10:44, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане начался отбор в Президентский молодежный кадровый резерв

    1 июня на сайте pkrezerv.gov.kz стартовал приём документов на участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв. Прием документов продлится до 30 июня текущего года. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по делам государственной службы.

    кадровый резерв
    Фото: kazinform

    Принять участие в отборе могут граждане Казахстана не старше 35 лет, имеющие высшее образование и общий стаж работы не менее 5 лет, а также владеющие государственным языком не ниже уровня B1.

    Отбор будет осуществлен по следующим направлениям:

    • Социальная политика и гражданское общество;

    • Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика;

    • Экономическая и финансовая политика;

    • Цифровизация;

    • Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды;

    • Внешняя политика и инвестиции.

    При регистрации кандидату необходимо выбрать отраслевое направление, в рамках которого он желает осуществлять трудовую деятельность в случае его зачисления в Резерв. Для каждого отраслевого направления будет предусмотрена квота для зачисления в Резерв. При этом на всех этапах будет обеспечен пропорциональный отбор кандидатов с целью поддержания их равномерного количества по каждому отраслевому направлению.

    Отбор состоит из 6 этапов:

    • Прием документов кандидатов;

    • Оценка способности работать с текстовой и числовой информацией;

    • Решение ситуационных задач;

    • Оценка компетенций;

    • Собеседование в Экспертной комиссии;

    • Заседание Национальной комиссии.

    По итогам в Резерв будут зачислены 50 человек. Объявление решения о зачислении в Резерв планируется после 25 октября текущего года.

    Теги:
    Президентский кадровый резерв Общество
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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