В Казахстане начался отбор в Президентский молодежный кадровый резерв
1 июня на сайте pkrezerv.gov.kz стартовал приём документов на участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв. Прием документов продлится до 30 июня текущего года. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по делам государственной службы.
Принять участие в отборе могут граждане Казахстана не старше 35 лет, имеющие высшее образование и общий стаж работы не менее 5 лет, а также владеющие государственным языком не ниже уровня B1.
Отбор будет осуществлен по следующим направлениям:
• Социальная политика и гражданское общество;
• Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика;
• Экономическая и финансовая политика;
• Цифровизация;
• Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды;
• Внешняя политика и инвестиции.
При регистрации кандидату необходимо выбрать отраслевое направление, в рамках которого он желает осуществлять трудовую деятельность в случае его зачисления в Резерв. Для каждого отраслевого направления будет предусмотрена квота для зачисления в Резерв. При этом на всех этапах будет обеспечен пропорциональный отбор кандидатов с целью поддержания их равномерного количества по каждому отраслевому направлению.
Отбор состоит из 6 этапов:
• Прием документов кандидатов;
• Оценка способности работать с текстовой и числовой информацией;
• Решение ситуационных задач;
• Оценка компетенций;
• Собеседование в Экспертной комиссии;
• Заседание Национальной комиссии.
По итогам в Резерв будут зачислены 50 человек. Объявление решения о зачислении в Резерв планируется после 25 октября текущего года.