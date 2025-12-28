Президентские выборы пройдут в Гвинее
По информации местной радиостанции SABC, в выборах участвуют девять кандидатов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Среди них действующий глава государства на переходный период Мамади Думбуя, который считается фаворитом гонки.
Думбуя баллотируется как независимый кандидат, но получает поддержку движения «Поколение за современность и развитие». Основным его соперником может стать Абдулай Йеро Бальде, бывший министр высшего образования и научных исследований, выдвинутый оппозиционной партией «Демократический фронт Гвинеи».
Также среди претендентов с потенциально сильными результатами называются бывший министр гидроэнергетики и углеводородов (2021–2025) Ибрахим Абе Силла и экс-глава МИД (2015–2017) Макале Камару.
Напомним, кандидат, поддержанный Дональдом Трампом, Насри Асфура, победил на прошедших президентских выборах в Гондурасе. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что на выборах следующего года будет поддерживать своего сына — сенатора Флавио Болсонару.