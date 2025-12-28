РУ
    Президентские выборы пройдут в Гвинее

    По информации местной радиостанции SABC, в выборах участвуют девять кандидатов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    В Гвинее пройдут президентские выборы
    Фото: Pixabay

    Среди них действующий глава государства на переходный период Мамади Думбуя, который считается фаворитом гонки.

    Думбуя баллотируется как независимый кандидат, но получает поддержку движения «Поколение за современность и развитие». Основным его соперником может стать Абдулай Йеро Бальде, бывший министр высшего образования и научных исследований, выдвинутый оппозиционной партией «Демократический фронт Гвинеи».

    Также среди претендентов с потенциально сильными результатами называются бывший министр гидроэнергетики и углеводородов (2021–2025) Ибрахим Абе Силла и экс-глава МИД (2015–2017) Макале Камару.

    Напомним, кандидат, поддержанный Дональдом Трампом, Насри Асфура, победил на прошедших президентских выборах в Гондурасе. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что на выборах следующего года будет поддерживать своего сына — сенатора Флавио Болсонару.

