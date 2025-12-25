РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:37, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Поддерживаемый Трампом политик победил на президентских выборах в Гондурасе

    Кандидат, поддерживаемый Дональдом Трампом, Насри Асфура, победил на президентских выборах в Гондурасе, после завершения подсчета голосов, который длился несколько недель, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Поддерживаемый Трампом политик победил на президентских выборах в Гондурасе
    Фото: Facebook/Daily Tribune

    Асфура из консервативной Национальной партии набрал 40,27% голосов на выборах 30 ноября, опередив основного оппонента Сальвадора Насраллу из консервативной Либеральной партии с 39,39% поддержкой избирателей.

    Насралла утверждал, что выборы были сфальсифицированы, и призвал пересчитать все голоса всего за несколько часов до объявления официальных результатов.

    Он и другие противники Асфуры утверждали, что поддержка Трампа в последнюю минуту была вмешательством в выборы, которое в конечном счете повлияло на результаты голосования.

    Асфура позиционирует себя как прагматичный политик, стремящийся реализовать свои популярные инфраструктурные проекты в столице.

    Ранее сообщалось, что Трамп поддержал 67-летнего консерватора всего за несколько дней до голосования, заявив, что он единственный гондурасский кандидат, с которым готова работать администрация США. При этом, президент США предупредил, что если его кандидат в президенты Гондураса не победит, Соединенные Штаты не будут выделять деньги центральноамериканской стране.

    Теги:
    Выборы Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают