Поддерживаемый Трампом политик победил на президентских выборах в Гондурасе

Асфура из консервативной Национальной партии набрал 40,27% голосов на выборах 30 ноября, опередив основного оппонента Сальвадора Насраллу из консервативной Либеральной партии с 39,39% поддержкой избирателей.

Насралла утверждал, что выборы были сфальсифицированы, и призвал пересчитать все голоса всего за несколько часов до объявления официальных результатов.

Он и другие противники Асфуры утверждали, что поддержка Трампа в последнюю минуту была вмешательством в выборы, которое в конечном счете повлияло на результаты голосования.

Асфура позиционирует себя как прагматичный политик, стремящийся реализовать свои популярные инфраструктурные проекты в столице.

Ранее сообщалось, что Трамп поддержал 67-летнего консерватора всего за несколько дней до голосования, заявив, что он единственный гондурасский кандидат, с которым готова работать администрация США. При этом, президент США предупредил, что если его кандидат в президенты Гондураса не победит, Соединенные Штаты не будут выделять деньги центральноамериканской стране.