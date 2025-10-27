Президентская библиотека в Астане: что изменится на территории в центре города

В ответе на запрос Kazinform сообщили, что участок находится в частной собственности и изначально предназначался для строительства жилых комплексов с паркингами и встроенными помещениями социального, культурного, бытового, торгового и промышленного назначения.

2 июня 2025 года госфонд «Астана-20» получил разрешение на проведение изыскательских и проектных работ сроком до июня 2030 года (ранее срок был установлен до декабря 2028 года). Для этого ведется процедура изъятия участка.

Согласно Генеральному плану города до 2035 года, территория относится к рекреационной зоне — паркам, скверам и бульварам. Однако на общественных обсуждениях 22 июля этого года было решено скорректировать план и предусмотреть участок под учреждения и предприятия обслуживания, включая объекты общегородского значения. Изменение поддержало большинство участников.

Свайные работы на участке еще не проводились. На детальном плане участка пока нет точного обозначения под строительство библиотеки. Поэтому для проекта потребуется разработка нового плана с уточнением расположения здания и инфраструктуры, а также проведение общественных обсуждений с жителями и заинтересованными сторонами.

Ранее стало известно, что акимат Астаны выкупит 14 гектаров земли для строительства шести объектов.