Президентов и глав правительств стран-членов СВМДА наградили медалями в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о награждении глав государств и правительств стран-членов СВМДА, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Председательство приняло решение наградить юбилейными медалями СВМДА Глав государств и правительств стран-членов форума. Медали представлены перед Вами на столе. Я искренне благодарю своих коллег – Глав государств, Президентов, глав делегаций за активное и конструктивное участие в форуме, что предопределило его конечный успех», - объявил Глава государства на VI саммите СВМДА.
Как сообщалось ранее, в Астане под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.
На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.
Одной из повесток дня стало предоставление Кувейту статуса государства-члена СВМДА.
Ранее Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.
Фото: t.me/bort_01