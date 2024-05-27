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    07:25, 27 Май 2024 | GMT +6

    Президентом Литвы переизбран Гитанас Науседа

    Президентом Литвы переизбран Гитанас Науседа
    Фото: J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

    Действующий президент Литвы 60-летний Гитанас Науседа одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 74,43% голосов. Об этом свидетельствуют данные главной избирательной комиссии страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    В результате подсчета голосов на всех 1 895 избирательных участках его соперница — премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните — получила 24,06% голосов. По данным портала национального литовского радио LRT, явка во втором туре составила 49,6%.

    Шимоните уже признала свое поражение и поздравила Науседу со вторым сроком в должности главы государства. Шимоните добавила, что вернется к работе в качестве премьер-министра 27 мая.

    12 мая в Литве прошел первый тур президентских выборов, в ходе которого Науседа набрал 44,19% голосов, а Шимоните — 19,78%. Всего на пост президента в первом туре претендовали восемь кандидатов. Поскольку никто из них не достиг 50%, на 26 мая был назначен второй тур.

    На предыдущих выборах президента в 2019 году Науседа и Шимоните уже выходили во второй тур.

    Глава Литвы избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз — 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и жить в стране не менее трех последних лет.

    Как передает Euronews, главные полномочия президента Литвы лежат в сфере внешней политики и политики безопасности. Науседа, как и Шимоните, добивается скорейшего размещения в Литве бригады бундесвера (Вооруженных сил Германии - прим.ред.) численностью до пяти тысяч военнослужащих на фоне изменившейся ситуации в сфере безопасности в Европе.

    Теги:
    Евросоюз Европа Литва Выборы Мировые новости Международные отношения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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