РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:50, 12 Май 2024 | GMT +6

    В Литве проходят выборы президента и референдум по гражданству

    выборы президента в Литве
    Foto: LTV

    Около 1,9 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени в воскресенье на восьмых за годы независимости президентских выборах в Литве. Одновременно с ними проводится референдум о введении института двойного гражданства, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Из 2,889 млн жителей страны и находящихся за рубежом граждан балтийской республики правом голоса обладают 2,385 человек. Их число по сравнению с прошлыми президентскими выборами 2019 года из-за неблагоприятной демографической ситуации сократилось на 99,7 тыс., или на 4%.

    Президент Литвы избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

    На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Четверо из них выдвинуты политическими партиями, четверо - самовыдвиженцы. По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами являются претендующий на второй срок действующий президент 59-летний Гитанас Науседа, премьер-министр 49-летняя Ингрида Шимоните и независимый кандидат адвокат 48-летний Игнас Вегеле.

    Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов пришедших на выборы. Если никому из претендентов 12 мая сделать это не удастся, через две недели пройдет второй тур с участием двух лидеров первого этапа.

    Избирательные участки закроются в 20:00. Предварительные результаты, как ожидается, станут известны после полуночи.

    Теги:
    Европа Литва Выборы Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!