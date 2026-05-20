Токаев и Руто посетили Международный финансовый центр «Астана»

В ходе посещения главам государств была презентована деятельность МФЦА как региональной площадки для привлечения инвестиций и расширения международного финансового сотрудничества между Казахстаном и Кенией, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров представил Касым-Жомарту Токаеву и Уильяму Руто ключевые направления работы Центра, включая формирование рынка капитала, развитие устойчивого, «зеленого», исламского и авиационного финансирования, а также меры по расширению участия международных компаний на его площадке.

В экосистеме Центра зарегистрировано более 5 600 компаний из 90 стран, объем привлеченных инвестиций за все годы работы составил более 21,8 млрд долларов.

За весь период деятельности Центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны в виде налогов 317,4 млрд тенге.

Ранее Президенты Казахстана и Кении посетили Международный центр Alem.ai. Также Токаев и Руто приняли участие в бизнес-форуме «Казахстан — Кения». В рамках форума Глава государства заявил, что Казахстан готов делиться с Кенией опытом в GovTech и FinTech.