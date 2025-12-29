РУ
    11:15, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Южной Кореи переехал в «Голубой дом»

    В полночь 29 декабря над зданием резиденции Чхонвадэ в Сеуле, известной также как «Голубой дом», был поднят флаг с изображением двух фениксов, что официально подтвердило возвращение президентской администрации на ее историческое место, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Yonhap

    Как сообщает Yonhap, знаменитое здание с голубой крышей будет использоваться преимущественно для официальных мероприятий, таких как саммиты и церемонии вручения верительных грамот.

    В понедельник президент Ли Чжэ Мён впервые отправился на работу в Чхонвадэ после официального переноса президентской резиденции в этот исторический комплекс.

    Примерно в 9:10 утра по местному времени кортеж, сопровождавший автомобиль главы государства, проехал через главные ворота здания, в то время как десятки его сторонников размахивали национальным флагом и выкрикивали его имя у входа на территорию комплекса.

    Фото: Yonhap

    В Чхонвадэ президент встретился за чаем со своими помощниками, в том числе с советником по национальной безопасности, главой президентской администрации по политическим вопросам, а также с другими высокопоставленными чиновниками.

    По сообщению его офиса, он также планировал посетить Национальный центр управления кризисными ситуациями, расположенный на территории комплекса, чтобы оценить боеготовность вооруженных сил.

    Фото: Yonhap

    В воскресенье Служба безопасности президента сообщила о завершении совместных проверок безопасности с 14 ведомствами, включая Национальную разведывательную службу, полицию и армию.

    Проверки охватывали ключевые объекты в Чхонвадэ и близлежащих горах, уделяя особое внимание рискам прослушивания телефонных разговоров, а также информационно-коммуникационным системам.

    Главный офис Ли Чжэ Мёна будет расположен в комплексе зданий Йомин, примерно в 500 метрах от главного здания, где размещаются старшие помощники и сотрудники, что, как ожидается, будет способствовать более тесному общению с официальными лицами.

    Предшественник Ли — Юн Сок Ёль перенес администрацию президента в комплекс зданий министерства обороны в центре Сеула, когда вступил в должность в 2022 году. Это решение вызвало волну критики из-за расходов, поспешной реализации, проблем с транспортной доступностью, а также близкого нахождения обычных жилых домов, что затрудняло обеспечение безопасности. 

    Ранее сообщалось, что специальная группа прокуроров требуют приговорить экс-президента Южной Кореи к 10 годам тюрьмы. 

