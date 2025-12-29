Президент Южной Кореи переехал в «Голубой дом»

Как сообщает Yonhap, знаменитое здание с голубой крышей будет использоваться преимущественно для официальных мероприятий, таких как саммиты и церемонии вручения верительных грамот.

В понедельник президент Ли Чжэ Мён впервые отправился на работу в Чхонвадэ после официального переноса президентской резиденции в этот исторический комплекс.

Примерно в 9:10 утра по местному времени кортеж, сопровождавший автомобиль главы государства, проехал через главные ворота здания, в то время как десятки его сторонников размахивали национальным флагом и выкрикивали его имя у входа на территорию комплекса.

Фото: Yonhap

В Чхонвадэ президент встретился за чаем со своими помощниками, в том числе с советником по национальной безопасности, главой президентской администрации по политическим вопросам, а также с другими высокопоставленными чиновниками.

По сообщению его офиса, он также планировал посетить Национальный центр управления кризисными ситуациями, расположенный на территории комплекса, чтобы оценить боеготовность вооруженных сил.

Фото: Yonhap

В воскресенье Служба безопасности президента сообщила о завершении совместных проверок безопасности с 14 ведомствами, включая Национальную разведывательную службу, полицию и армию.

Проверки охватывали ключевые объекты в Чхонвадэ и близлежащих горах, уделяя особое внимание рискам прослушивания телефонных разговоров, а также информационно-коммуникационным системам.

Главный офис Ли Чжэ Мёна будет расположен в комплексе зданий Йомин, примерно в 500 метрах от главного здания, где размещаются старшие помощники и сотрудники, что, как ожидается, будет способствовать более тесному общению с официальными лицами.

Предшественник Ли — Юн Сок Ёль перенес администрацию президента в комплекс зданий министерства обороны в центре Сеула, когда вступил в должность в 2022 году. Это решение вызвало волну критики из-за расходов, поспешной реализации, проблем с транспортной доступностью, а также близкого нахождения обычных жилых домов, что затрудняло обеспечение безопасности.

