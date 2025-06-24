09:44, 24 Июнь 2025 | GMT +5
Президент Южной Кореи назначил 11 министров
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен, вступивший в должность в июне, назначил 11 министров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Ли Чжэ Мен назначил министров обороны, иностранных дел и объединения. Об этом сообщили в понедельник в его администрации.
Ан Гю Бэк был назначен министром обороны.
Бывший заместитель министра иностранных дел Чо Хен был назначен главой этого ведомства, а Чон Дон Ен был назначен министром объединения.
Все кандидатуры на пост министров подлежат утверждению в Национальном собрании.
Ранее президент Южной Кореи отказался участвовать в саммите НАТО.