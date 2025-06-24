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    09:44, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Южной Кореи назначил 11 министров

    Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен, вступивший в должность в июне, назначил 11 министров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Южная Корея, Республика Корея, флаг
    Фото: Anadolu Ajansı

    Ли Чжэ Мен назначил министров обороны, иностранных дел и объединения. Об этом сообщили в понедельник в его администрации.

    Ан Гю Бэк был назначен министром обороны.

    Бывший заместитель министра иностранных дел Чо Хен был назначен главой этого ведомства, а Чон Дон Ен был назначен министром объединения.

    Все кандидатуры на пост министров подлежат утверждению в Национальном собрании.

    Ранее президент Южной Кореи отказался участвовать в саммите НАТО.

    Теги:
    Южная Корея Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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