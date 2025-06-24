Президент Южной Кореи назначил 11 министров

Ли Чжэ Мен назначил министров обороны, иностранных дел и объединения. Об этом сообщили в понедельник в его администрации.

Ан Гю Бэк был назначен министром обороны.

Бывший заместитель министра иностранных дел Чо Хен был назначен главой этого ведомства, а Чон Дон Ен был назначен министром объединения.

Все кандидатуры на пост министров подлежат утверждению в Национальном собрании.

Ранее президент Южной Кореи отказался участвовать в саммите НАТО.