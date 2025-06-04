Ли Чжэ Мён официально приступил к обязанностям президента Южной Кореи

Он начал свой пятилетний срок без переходного периода, победив на досрочных выборах после импичмента бывшего президента Юн Сок Ёля.

Ли Чжэ Мён пообещал сплотить страну, разделенную из-за попытки введения военного положения Юн Сок Ёлем, его импичмента и последующего отстранения от власти.

— Настало время восстановить безопасность и мир, которые стали инструментами политической борьбы; восстановить средства к существованию и экономику, пострадавшую от равнодушия, некомпетентности и безответственности; и возродить демократию, подорванную бронетехникой и автоматами, — сказал он.

В сфере экономики Ли пообещал придерживаться «прагматичного и ориентированного на рынок» подхода к стимулированию роста и развитию передовых технологий, таких как искусственный интеллект и полупроводники.

Что касается внешней политики, Ли подчеркнул важность «прагматичной» дипломатии, сосредоточенной на национальных интересах.

— Мы будем укреплять сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией на основе прочного корейско-американского альянса и выстраивать отношения с соседними странами исходя из практичности и национальных интересов, — заявил он.

Подчеркнув необходимость надежного сдерживания угроз со стороны Северной Кореи, Ли также выразил готовность возобновить диалог с Пхеньяном.

— Мы откроем каналы связи и будем стремиться к диалогу и сотрудничеству с Севером, чтобы построить прочный мир на Корейском полуострове, — добавил он.

Официальная церемония инаугурации пройдет 17 июля, в День Конституции, как сообщила администрация президента.

Напомним, Ли Чжэ Мён победил на президентских выборах, набрав 49,42% голосов.