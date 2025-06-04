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    12:17, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Ли Чжэ Мён официально приступил к обязанностям президента Южной Кореи

    Ли Чжэ Мён в среду официально вступил в должность президента, пообещав оживить экономику и проводить прагматичную внешнюю политику, основанную на национальных интересах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Ли Чжэ Мён официально приступил к обязанностям президента Южной Кореи
    Фото: Yonhap

    Он начал свой пятилетний срок без переходного периода, победив на досрочных выборах после импичмента бывшего президента Юн Сок Ёля.

    Ли Чжэ Мён пообещал сплотить страну, разделенную из-за попытки введения военного положения Юн Сок Ёлем, его импичмента и последующего отстранения от власти.

    — Настало время восстановить безопасность и мир, которые стали инструментами политической борьбы; восстановить средства к существованию и экономику, пострадавшую от равнодушия, некомпетентности и безответственности; и возродить демократию, подорванную бронетехникой и автоматами, — сказал он.

    В сфере экономики Ли пообещал придерживаться «прагматичного и ориентированного на рынок» подхода к стимулированию роста и развитию передовых технологий, таких как искусственный интеллект и полупроводники.

    Что касается внешней политики, Ли подчеркнул важность «прагматичной» дипломатии, сосредоточенной на национальных интересах.

    — Мы будем укреплять сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией на основе прочного корейско-американского альянса и выстраивать отношения с соседними странами исходя из практичности и национальных интересов, — заявил он.

    Подчеркнув необходимость надежного сдерживания угроз со стороны Северной Кореи, Ли также выразил готовность возобновить диалог с Пхеньяном.

    — Мы откроем каналы связи и будем стремиться к диалогу и сотрудничеству с Севером, чтобы построить прочный мир на Корейском полуострове, — добавил он.

    Официальная церемония инаугурации пройдет 17 июля, в День Конституции, как сообщила администрация президента.

    Напомним, Ли Чжэ Мён победил на президентских выборах, набрав 49,42% голосов.

    Теги:
    Южная Корея Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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