Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи: кто он

На данный момент подсчитано 100% голосов. Ли Чжэ Мён набрал 49,42%, Ким Мун Су — 41,15%.

61-летний Ли Чжэ Мён впервые привлек внимание страны во время президентских праймериз «Демократической партии» в 2017 году. На президентских выборах 2022 года он с небольшим отрывом уступил Юн Сок Ёлю.

В ходе всеобщих выборов 2024 года Ли был переизбран и привел «Демократическую партию» к победе, укрепив свой статус главного лидера оппозиции и одного из наиболее активных критиков администрации Юна, пишет Asia Pacific Foundation of Canada.

Программа Ли основана на прагматичной внешней политике, акцент делается на укрепление доверия между Северной и Южной Кореей, а также улучшение отношений с Китаем и Россией, пишет аналитический центр. Он признаёт необходимость усиления систем противоракетной обороны и ударных возможностей Южной Кореи, при этом поддерживает передачу оперативного управления в случае войны, при которой контроль над объединёнными американо-корейскими силами переходит к южнокорейской стороне.

Ли Чжэ Мён проводил свою предвыборную кампанию, обещая подавить «мятежные силы» во главе с Юн Сок Ёлем после его импичмента, пишет Yonhap.

3 июня 2025 года в Южной Корее состоялись президентские выборы. Изначально они планировались на 2027 год, но их перенесли из-за отстранения от должности Юн Сок Ёля. 4 апреля 2025 года Конституционный суд Южной Кореи утвердил его импичмент.

В этот раз победитель выборов сразу занимает пост президента после официального подтверждения итогов голосования — без стандартного двухмесячного переходного периода.