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Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака
26 Сентября 2019 22:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Франции Жака Ширака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Президента.
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«С чувством скорби воспринял новость о кончине экс-президента Франции Ж.Ширака. Он останется в нашей памяти как выдающийся политик, внесший большой вклад в укрепление связей между нашими странами. Выражаю искренние соболезнования Президенту Эмманюэлю Макрону и всему французскому народу», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Франция,
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