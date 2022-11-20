Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент выразил соболезнования семье пожарного Аскара Забикулина

20 Ноября 2022, 16:32
Президент выразил соболезнования семье пожарного Аскара Забикулина
20 Ноября 2022, 16:32

Президент выразил соболезнования семье пожарного Аскара Забикулина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким помощника оперативного дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскара Сериковича Забикулина, который получил тяжелые травмы при исполнении служебного долга и скончался в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Аскар Серикович своим трудом в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями показал пример добросовестного служения нашей стране. Во время пожара в многоэтажном доме в Астане он оперативно прибыл на место происшествия и спас жизни нескольких человек. Своим поступком он продемонстрировал верность гражданскому долгу перед Родиной и беспримерное мужество. Его имя и светлый образ навсегда останутся в наших сердцах, – говорится в телеграмме.

По поручению Главы государства с целью увековечения памяти отважного пожарного одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

Как сообщалось ранее, 16 ноября в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошел сильный пожар. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек.

Один из пожарных Аскар Забикулин помог жителям, но сам получил сильные ожоги и находился в крайне тяжелом состоянии. Его подключали к аппарату ИВЛ. Во время пожара пострадал и второй пожарный.

По факту пожара в Астане проводится служебное расследование.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Семья Аскара Забикулина получит трехкомнатную квартиру.

Фото: www.instagram.com/askar_zn


Новости по теме
В день выборов для людей с ограниченными возможностями организовали инватакси в Астане
Сегодня радостный день – астанчанка о выборах Президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан будет проводить многовекторную внешнюю политику
Читайте также
В день выборов для людей с ограниченными возможностями организовали инватакси в Астане
Сегодня радостный день – астанчанка о выборах Президента Казахстана
Молодожены проголосовали на президентских выборах в Астане
Аким столицы проголосовал на выборах Президента РК
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан будет проводить многовекторную внешнюю политику
В Правительстве будут проведены только точечные изменения – Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - о возвращении вывезенных за рубеж капиталов: Нам нужно принять закон
До парламентских выборов появятся новые партии – Касым-Жомарт Токаев
Новости партнеров
Популярное
1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
4 Чемпионат мира в Катаре: группа «G» - бразильцы идут за шестым титулом
5 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору