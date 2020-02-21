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Президент выразил соболезнования семье академика Абдысагита Татыгулова
21 Февраля 2020 13:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного архитектора, академика, лауреата Государственной премии Абдысагита Татыгулова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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«Абдысагит Шаймуханбетович внес огромный вклад в развитие строительной отрасли Казахстана. Долгие годы он возглавлял Проектную академию «KAZGOR», благодаря его профессионализму в стране появились уникальные объекты и здания. Будучи основоположником национальной архитектурной школы, он воспитал целую плеяду учеников. Абдысагит Татыгулов прожил яркую жизнь и оставил после себя неизгладимый след. Светлая память о нем навсегда сохранится в памяти нашего народа», - говорится в телеграмме.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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