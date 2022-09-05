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    14:49, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    По завершении совещания оперативного штаба Глава государства совершил осмотр пострадавших от лесного пожара территорий села Аманкарагай.

    Затем Президент посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи.


    В беседе с пострадавшими Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительство примет все меры для преодоления тяжелой ситуации.

    – К сожалению, произошел большой пожар. Тем не менее, помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее, – заявил Глава государства.

    Президент провел беседу с волонтерами и выразил им благодарность за оказываемую помощь.


    Глава государства побеседовал с жителями сел и выслушал их проблемные вопросы.

    Ранее Глава государства встретился с личным составом подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе.



    Фото: t.me/bort_01







    Теги:
    Пожар Костанай Президент Казахстана Костанайская область Главная Президент
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