Президент встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
По завершении совещания оперативного штаба Глава государства совершил осмотр пострадавших от лесного пожара территорий села Аманкарагай.
Затем Президент посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи.
В беседе с пострадавшими Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительство примет все меры для преодоления тяжелой ситуации.
– К сожалению, произошел большой пожар. Тем не менее, помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее, – заявил Глава государства.
Президент провел беседу с волонтерами и выразил им благодарность за оказываемую помощь.
Глава государства побеседовал с жителями сел и выслушал их проблемные вопросы.
Ранее Глава государства встретился с личным составом подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе.
Фото: t.me/bort_01