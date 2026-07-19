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    Президент Венгрии подписал поправку о собственном смещении

    Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к Конституции, принятую парламентом по инициативе правящей партии премьер-министра Петера Мадьяра «Тиса», которая положит конец его пребыванию во главе государства. Об этом Шуйок сообщил в видеообращении в Facebook в субботу, 18 июля, передает Kazinform со ссылкой на DW.

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    Фото: pixabay

    В опубликованном в Facebook ролике уходящий глава государства рассказал, что изучил свои возможности в данном случае и принял решение «выполнить свои обязательства, закрепленные в Основном законе после тщательного взвешивания своих юридических возможностей и совести».

    Шуйок раскритиковал решение парламента

    Вместе с тем, он не согласился с решением парламента и предположил, что эта поправка «встанет в ряд тех насильственных «гордиевых уз», которые останутся для потомков серьезными и позорными историческими примерами злоупотребления политической властью». А заключил он свою речь словами о том, что президент страны перестает быть «каким-либо сдерживающим или уравновешивающим фактором».

    — Тот, кто твердо стоит в своей вере и правде, не склонен к насилию, не оскорбляет и не унижает достоинство других. Я верю, что оставаться человеком и гуманным, верным себе и правде, несмотря на все нападки и при любых обстоятельствах, — это единственный путь, который стоит выбрать. Давайте ценить все то, что нас объединяет! Давайте любить Венгрию! — завершил свою речь соратник бывшего венгерского премьера Виктора Орбана Тамаш Шуйок.

    Спорная поправка к Конституции Венгрии о смещении президента

    13 июля венгерский парламент одобрил поправку к Конституции, позволяющую отстранить от должности президента страны. Инициативу премьер-министра Петера Мадьяра в понедельник, 13 июля, поддержали 139 из 199 депутатов. Против поправки к Конституции проголосовали шесть парламентариев. Депутаты из партии «Фидес» Виктора Орбана бойкотировали голосование.

    Президент Венгрии не может быть отстранен от должности простым голосованием в парламенте страны. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию, что смогла сделать правящая партия «Тиса», обладающая большинством в две трети голосов в парламенте.

    Вместе с тем критики считают, что отстранение Шуйока может создать опасный прецедент. По мнению правозащитной организации Amnesty International, Шуйок «имеет право на соблюдение надлежащей правовой процедуры». В Human Rights Watch отметили, что подобные манипуляции «напоминают эпоху правления «Фидес».

    В свою очередь Мадьяр указал, что «неуместно игнорировать демократическую волю народа и мандат», отметив «серьезную утрату доверия» Шуйоком. Согласно майскому опросу венгерского 21 Research Center, отставку главы государства поддерживают 67 процентов венгерских избирателей.

    Конституция Европа Венгрия Политика Мировые новости
    Сара Болат
    Сара Болат
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