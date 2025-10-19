РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:19, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Центробанка Нидерландов бьет тревогу из-за стабильно высокой инфляции

    Уровень инфляции в Нидерландах остаётся стабильно высоким по сравнению со средним показателем по еврозоне, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Центробанк Нидерландов
    Фото: hashtelegraph.com

    Для того, чтобы замедлить рост цен и одновременно стимулировать экономический рост, новому правительству Нидерландов придётся решить ряд проблем, отметил в интервью местным СМИ президент Центрального банка страны (De Nederlandsche Bank (DNB) Олаф Слейпен.

    Крайне высокая инфляция, наблюдавшаяся несколько лет назад, осталась позади.

    Однако если в еврозоне инфляция вернулась к уровню около 2%, то в Нидерландах она составляет около 3%. На ежегодном заседании Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне О.Слейпен отметил, что в Нидерландах инфляция также немного выросла в сентябре.

    По словам президента DNB, разницу нельзя объяснить, рассматривая только в качестве причин рост заработной платы или цен на топливо, но Нидерланды борются с дефицитом в более широком смысле «и это создает инфляционное давление».

    - У нас очень напряжённый рынок труда. Дефицит (производства) связан с использованием площадей, а также с такими факторами, как азотные мощности. Дефицит обусловлен тем, что компаниям приходится очень долго ждать подключения к электросети, — резюмирует он.

    По его словам, многие дополнительные расходы в конечном итоге связаны с дефицитом и нехваткой ресурсов: «В конце концов, мы — маленькая страна».

    О.Слейпен советует новому кабинету министров решить эту проблему дефицита. Например, он предлагает упростить производство продукции в Нидерландах. 

    - Это возможно, если станет проще нанимать людей, станет меньше регулирующих органов или проще построить завод. Тогда и цены снизятся, - считает он.

    Кроме того, может быть полезно разработать политику, стимулирующую работников, работающих неполный рабочий день, к увеличению продолжительности рабочего дня, отмечает глава Центробанка, вступивший в эту должность в июле. Это позволило бы снизить напряженность на рынке труда.

    О.Слейпен также считает, что было бы полезно, если бы Брюссель окончательно завершил формирование Единого европейского рынка, Союза рынков капитала и Банковского союза. Это могло бы помочь стартапам, которые разрабатывают способы более продуктивной работы, легче находить финансирование для масштабирования.

    Глава Нацбанка Нидерландов полагает, что если Амстердам решит проблему дефицита кадров, инфляция в конечном итоге снизится.

    Он отмечает, что рост заработной платы постепенно замедляется, но это может занять некоторое время.

    Напомним, в июне текущего года в Нидерландах распалась правительственная коалиция.

     

    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
