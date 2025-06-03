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    14:21, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    В Нидерландах распадается правительственная коалиция

    Лидер нидерландской «Партии свободы» Герт Вилдерс заявил в понедельник, что покидает действующую коалицию из-за разногласий по вопросам контроля над миграцией, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    флаг Нидерландов
    Фото: Pixabay

    В 2023 году на парламентских выборах в Нидерландах победу одержала Партия свободы (PVV), во главе которой стоит крайне правый политик Герт Вилдерс, выступающий против иммиграции, ислама и членства страны в ЕС.

    Тем не менее, в мае 2024 года четыре нидерландские партии, в том числе PVV заключили новое коалиционное соглашение и выбрали бывшего главу разведки Дика Схофа на должность премьера.

    Сегодня Г. Вилдерс сообщил, что его партия покидает правящую коалицию из-за разногласий в миграционной политике. Тем самым премьер-министр Д. Схоф лишился парламентского большинства.

    Г. Вилдерс требует полного прекращения миграции, депортации сирийских беженцев и закрыть убежища для мигрантов. Данные требования не встретили понимания у других членов коалиции.

    Он потребовал «гарантий» для реализации своих планов по предоставлению убежища. По данным местной прессы, его партнеры по коалиции «взбешены» и говорят о «политической игре» со стороны Г. Вилдерса.

    В марте текущего крупные акции протеста против расизма и роста влияния ультраправых прошли в Нидерландах и Франции.

    Теги:
    Политические партии Нидерланды Мигранты Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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