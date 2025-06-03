В Нидерландах распадается правительственная коалиция

В 2023 году на парламентских выборах в Нидерландах победу одержала Партия свободы (PVV), во главе которой стоит крайне правый политик Герт Вилдерс, выступающий против иммиграции, ислама и членства страны в ЕС.

Тем не менее, в мае 2024 года четыре нидерландские партии, в том числе PVV заключили новое коалиционное соглашение и выбрали бывшего главу разведки Дика Схофа на должность премьера.

Сегодня Г. Вилдерс сообщил, что его партия покидает правящую коалицию из-за разногласий в миграционной политике. Тем самым премьер-министр Д. Схоф лишился парламентского большинства.

Г. Вилдерс требует полного прекращения миграции, депортации сирийских беженцев и закрыть убежища для мигрантов. Данные требования не встретили понимания у других членов коалиции.

Он потребовал «гарантий» для реализации своих планов по предоставлению убежища. По данным местной прессы, его партнеры по коалиции «взбешены» и говорят о «политической игре» со стороны Г. Вилдерса.

В марте текущего крупные акции протеста против расизма и роста влияния ультраправых прошли в Нидерландах и Франции.