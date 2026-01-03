Президент США рассказал о причинах появления синяков на руках

— Говорят, аспирин разжижает кровь, а я не хочу, чтобы густая кровь приливала к моему сердцу. Я принимаю большую таблетку, но я делаю это уже много лет, и от этого появляются синяки, — рассказал Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal, объясняя часто заметные синяки на своих руках.

Врач Трампа, капитан ВМС Шон Барбабелла, сообщил изданию Journal, что президент принимает 325 мг аспирина в день для «профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

Аспирин действует как антикоагулянт, то есть, помогает предотвратить образование тромбов. Тромбы, которые попадают в сердце, могут привести к сердечному приступу.

— Медицинские обследования и лабораторные анализы президента Трампа по-прежнему показывают отличное состояние его обмена веществ, а состояние его сердечно-сосудистой системы позволяет считать, что он на 14 лет моложе своего возраста. В целом президент находится в исключительном состоянии здоровья и прекрасно подходит для выполнения своих обязанностей в качестве главнокомандующего, — заявил врач Белого дома Шон Барбабелла.

Барбабелла также сообщил изданию, что у Трампа есть заболевание под названием «поверхностная хроническая венозная недостаточность», из-за которого в начале этого года у него отекали голени.

В интервью Трамп сказал, что носил компрессионные носки, чтобы справиться с проблемой, но выбросил их, потому что «они мне не нравились».

Трамп заявил в интервью: «Моё здоровье в полном порядке». Также президент США известен своей любовью к гольфу, и, по его словам, он не занимается спортом вне поля для гольфа.

Ранее сообщалось, что Трамп прошёл МРТ сердца и брюшной полости в октябре 2025 года.