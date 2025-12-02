РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:52, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Белый дом обнародовал результаты теста МРТ Трампа

    Белый дом опубликовал результатов магнитно-резонансной томографии президента Дональда Трампа, которую он прошел в октябре в рамках «планового» медицинского обследования, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: tmz.com

    Врач Белого дома Шон Барбабелла написал в служебной записке, что МРТ было проведено для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и брюшной полости Трампа, и добавил, что все результаты «в полном порядке». Он сообщил, что обследование было проведено «потому, что мужчинам его возрастной группы полезно пройти тщательную оценку состояния сердечно-сосудистой системы и брюшной полости».

    — Цель этого обследования — профилактика: выявить проблемы на ранней стадии, подтвердить общее состояние здоровья и обеспечить сохранение жизнеспособности и функций в долгосрочной перспективе, — говорится в служебной записке.

    Барбабелла написал, что «нет никаких признаков сужения артерий, препятствующие кровотоку, или аномалий в работе сердца или крупных сосудов. Камеры сердца нормального размера, стенки сосудов выглядят гладкими и здоровыми, нет никаких признаков воспаления или образования тромбов».

    В отношении брюшной полости, он написал, что «все основные органы выглядят здоровыми и хорошо снабжаются кровью. Все показатели в пределах нормы, без острых или хронических проблем».

    В служебной записке этот тип сканирования назван «стандартным для медицинского осмотра руководителей в возрасте президента Трампа».

    Сканирование было проведено 10 октября как «обычный ежегодный осмотр» президента.

    Ранее сообщалось, что Трампу сделали МРТ в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в профилактических целях. Трамп страдает от избыточного веса, что стало известно по результатам первого медицинского осмотра в апреле.

     

    Мировые новости США Дональд Трамп
