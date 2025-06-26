С какими вызовами сталкивается казахстанское птицеводство

- Сегодня перед отраслью стоит несколько ключевых вызовов. Первый и самый главный — это дальнейшее развитие птицеводства, — отметил он.

По его словам, следующими приоритетами должны стать развитие переработки, селекции и подготовка профессиональных кадров.

- Да, мы уже обеспечили внутренний рынок Казахстана на 100%. Но возникает закономерный вопрос: что дальше? Сегодня стоит задача по переработке, племенное хозяйство. А для того, чтобы всё это делать, в первую очередь нужны кадры, которых сегодня не хватает в Казахстане. И для всех отраслей это пока проблема, — подчеркнул Маишев.

Он напомнил, что в стране нет ни одного профильного учебного заведения, где готовили бы специалистов для птицеводства, а сельская местность теряет трудовые ресурсы из-за оттока населения в города.

- Птицеводов не учит ни одно заведение. Сегодня мы видим, как сельские территории ослабевают из-за оттока рабочей силы, урбанизация растёт, рабочих не хватает. А ещё и квалифицированные кадры для птицеводства — это вообще проблема, — добавил президент Союза птицеводов.

По словам Маишева, сегодня важно не только развивать экспорт, но и формировать устойчивый внутренний спрос на продукцию птицеводства — в том числе через просвещение и популяризацию.

- Потребление яйц, популяризация мяса птицы — это зависит от населения страны, от того, как сегодня они воспринимают наш продукт. Не в плане того, что мы производим и предлагаем, а по принципу, что народ сам хочет эту продукцию. А это уже популяризация, достоверная информация, разъяснение, какая польза от нашего продукта, — пояснил он.

В качестве приоритетов Кайрат Маишев обозначил следующие направления: подготовка и развитие системы профессионального образования в сфере птицеводства; развитие экспортного потенциала; формирование положительного восприятия продукции у населения.

Ранее мы писали о том, что 15,7 млрд тенге выделено на субсидирование мясного птицеводства в РК.