15,7 млрд тенге выделено на субсидирование мясного птицеводства в РК

По его словам, в Казахстане предстоит развивать племенную базу в птицеводческой отрасли.

— Как известно, в настоящее время в РК племенные репродукторы в птицеводстве в основном работают для удовлетворения собственных потребностей в племенном молодняке. Для полного обеспечения племенным материалом отечественных птицефабрик со стороны государства предусмотрены инвестиционные субсидии на «Создание и расширение племенного репродуктора первого и второго порядка в птицеводстве». В рамках данной поддержки мы провели актуализацию максимально допустимых затрат и привели их в соответствие с текущими рыночными ценами, — сообщил А.Бердалин.

Также, увеличена доля возмещения инвестиционных вложений с 25% до 40% по созданию и расширению племенного репродуктора в птицеводстве.

— ⁠С целью стимулирования строительства племенных репродукторов нами внесены соответствующие изменения в Правила кредитования проектов по опыту Северо-Казахстанской области, в части финансирования проектов. Главное условие программы это предоставление льготных кредитов под 2,5% годовых на 10 лет.Вышеуказанные меры позволяют привлечь инвестиций в это направление, — добавил он.

По словам вице-министра, со стороны государства продолжается субсидирование мясного птицеводства.