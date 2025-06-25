15,7 млрд тенге выделено на субсидирование мясного птицеводства в РК
В том числе на удешевление стоимости производства мяса кур – 15,2 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в Казахстане предстоит развивать племенную базу в птицеводческой отрасли.
— Как известно, в настоящее время в РК племенные репродукторы в птицеводстве в основном работают для удовлетворения собственных потребностей в племенном молодняке. Для полного обеспечения племенным материалом отечественных птицефабрик со стороны государства предусмотрены инвестиционные субсидии на «Создание и расширение племенного репродуктора первого и второго порядка в птицеводстве». В рамках данной поддержки мы провели актуализацию максимально допустимых затрат и привели их в соответствие с текущими рыночными ценами, — сообщил А.Бердалин.
Также, увеличена доля возмещения инвестиционных вложений с 25% до 40% по созданию и расширению племенного репродуктора в птицеводстве.
— С целью стимулирования строительства племенных репродукторов нами внесены соответствующие изменения в Правила кредитования проектов по опыту Северо-Казахстанской области, в части финансирования проектов. Главное условие программы это предоставление льготных кредитов под 2,5% годовых на 10 лет.Вышеуказанные меры позволяют привлечь инвестиций в это направление, — добавил он.
По словам вице-министра, со стороны государства продолжается субсидирование мясного птицеводства.
— На эти цели в текущем году направлено 15,7 млрд тенге, в том числе на удешевление стоимости производства мяса кур — 15,2 млрд тенге, на приобретение племенного суточного молодняка родительской/прародительской формы — 583,3 млн тенге. В яичном птицеводстве на удешевление приобретаемых племенных суточных цыплят яичного направления, получаемых от племенной птицы направляется порядка 457,4 млн тенге, — отметил вице-министр.