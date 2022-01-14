Президент слышит каждого гражданина - секретарь маслихата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В своем выступлении в Парламенте Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не просто обозначил проблемы общества, а поставил перед новым Правительством ряд конкретных задач в политической и социально-экономической сферах, а также в вопросах обеспечения национальной безопасности и обороны. Об этом заявил секретарь маслихата Алматы Станислав Канкуров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, для того, чтобы эти цели были реализованы, всем необходимо объединиться и проявить гражданскую позицию.

«Пришло время, когда люди должны требовать от чиновников реальных действий, а не забалтывания реформ. Большой проект реформ представят в сентябре после «широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами», а пока были обозначены направления трансформации.

Так, Правительству поручено в течение двух месяцев принять программу повышения доходов населения. Новый кабмин должен перестроить работу Банка развития Казахстана, направив его средства на поддержку малого и среднего бизнеса, и навести порядок на таможенной границе, прежде всего с Китаем, где расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами КНР, по словам Токаева, достигают миллиардов долларов.

По разным оценкам, доля квазигосударственного сектора в нашей экономике превышает 60%. Из этого следует, что в стране сложился государственно-монополистический капитализм. Квазигосударственные предприятия главные враги конкуренции. При этом топ-менеджеры государственных компаний не обязаны отчитываться о доходах и имуществе. Благодаря этому регулярно принимаются решения о вознаграждении руководству по итогам года, хотя многие предприятия не приносят прибыли», - приводит слова Канкурова пресс-служба маслихата.

Президент жестко высказался об эффективности работы «Самрук-Казына», продолжает С. Канкуров.

«В частности, он поручил Правительству пересмотреть порядок закупок фонда и других национальных компаний. Ожидается, что Правительство в месячный срок подготовит пул проектов в конкурентоспособных секторах экономики, выработает конкретные предложения по реформированию «Самрук-Казына». Кроме того, на примере «Самрук-Казына» мы сможем увидеть социальную ответственность бизнеса. Понимаю, что концепция социально ответственного бизнеса во многих случаях воспринимается очень субъективно. Ведь, в отличие от юридической, социальная ответственность не предполагает жестких норм. Это добровольная обязанность бизнесменов поддерживать общество. Иными словами, это своеобразный общественный договор между бизнесом, потребителями и властью, цель которого – способствовать благу всего общества. Так вот, социальный Фонд «Қазақстан халқына» финансово будут поддерживать не только «Самрук-Казына», но и другие крупные компании страны», - добавил спикер.

Секретарь маслихата также считает важным создание общественного социального Фонда «Қазақстан халқына».

«В обществе часто поднимались вопросы по поводу лечения детей, страдающих от редких заболеваний. Наверное, большинство казахстанцев учавствовало в сборе средств для таких ребят. По данным Министерства здравоохранения, в нашей стране более 13 тысяч человек страдают редкими заболеваниями, которые требуют особого подхода при лечении. Кстати, поддержка таких пациентов, как правило, дорогостоящая. Отрадно, что Президент поручил создать общественный социальный Фонд «Қазақстан халқына», который, в том числе будет финансировать лечение больных детей. Кроме того, фонд займется решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки», - поделился спикер.

Станислав Канкуров обратил внимание на вопрос об утильсборе.

«Казахстанцы много лет жаловались на работу частной компании ТОО «Оператор РОП». Люди даже создали общественное движение против «Оператора РОП», так как были возмущены тем, что нам приходится платить частной организации за утилизацию отходов. Причем полномочия этой компании только увеличивались. Например, в 2016 году действие РОП было распространено на автотранспортные средства. В 2019 году вступил в силу приказ, предусматривающий распространение РОП на сельскохозяйственную технику. Понятно, что определенные люди будут сопротивляться изменениям, поэтому особая ответственность ложится на депутатский корпус. Нам необходимо усилить контроль за эффективной реализацией госпрограмм и поручений Главы государства. Через депутатов маслихата алматинцы смогут активно участвовать в управлении общественными делами, контролировать происходящие перемены. Ни один затрагивающий интересы человека вопрос не должен решаться без участия его самого или избранным им представителем», - заявил он.

В заключение секретарь маслихата выразил благодарность депутатскому корпусу маслихата мегаполиса, благодаря которому была организована помощь пострадавшим гражданам во время чрезвычайного положения. А именно, сдача крови для пострадавших в ходе боевых действий, дружины для охраны социальных объектов совместно с ветеранами боевых действий. Наряду с этим депутаты совместно с волонтерами организовали поставку 21 тонны продовольствия в 10 больниц мегаполиса и нуждающимся гражданам.

«Новый Казахстан – это страна свободных людей, где защищены права и свободы личности, где человек сможет обеспечить достойный уровень жизни себе и своей семье», - заключил депутат.