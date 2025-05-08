Президент Сирии подтвердил непрямые переговоры с Израилем

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа признал, что Сирия ведет непрямые переговоры с Израилем через посредников, направленные на «смягчение напряженности и предотвращение выхода ситуации из-под контроля всех вовлеченных сторон».

Выступая на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, аш-Шараа добавил, что «израильское вмешательство представляет собой нарушение соглашения 1974 года» между Израилем и Сирией, и подчеркнул, что с момента вступления в должность он был привержен соблюдению этого соглашения.

Аш-Шараа также заявил, что его правительство обращается ко всем странам, имеющим связи с Израилем, в попытке оказать давление на Тель-Авив, чтобы тот «прекратил интервенции и атаки» Армии обороны Израиля в Сирии.

Ранее агентство Reuters сообщило, что между Сирией и Израилем при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов проходят непрямые переговоры, в ходе которых основное внимание уделяется техническим вопросам.

В последние недели Израиль значительно активизировал военные действия в Сирии, что вызвало обеспокоенность международного сообщества и обострило региональную напряженность.

Посреднические усилия происходят на фоне участившихся израильских ударов по Сирии на прошлой неделе, один из которых произошел всего в 500 метрах от президентского дворца в Дамаске. Израиль представил удары как послание новым властям Сирии в ответ на угрозы в адрес друзов — религиозного меньшинства, являющегося ответвлением ислама и имеющего последователей в Сирии, Ливане и Израиле.

В ночь с 2 на 3 мая израильские самолеты нанесли удары по военным объектам в провинциях Риф-Дамаск, Хама и Дераа, что привело к гибели по меньшей мере одного гражданского лица и ранениям еще четырех человек.

События происходят на фоне усиливающихся межконфессиональных столкновений в южной Сирии, особенно в районах с преобладанием друзов, таких как Сахная и Сувейда. Израиль оправдывает свои действия необходимостью защиты друзской общины, в то время как сирийское правительство рассматривает их как нарушение суверенитета и вмешательство во внутренние дела страны.