Президент сделал замечание по поводу строительства газопровода «Сарыарка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказал недовольство касательно хода строительства газопровода «Сарыарка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основные проблемным вопросом энергетической инфраструктуры города стала неготовность подключения к газопроводу «Сарыарка». Это совершенно непонятный подход – как это произошло. 2,7 млрд тенге, предусмотренных на этот год, будут распределены другим регионам – это при том, ч то мы должны в первую очередь подумать о газоснабжении именно столицы. Потому что зимой в столице вы знаете, какая картина», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

По его словам, город задымлен настолько, что уже неудобно перед жителями.

«Неудобно перед, прежде всего, жителями, но и перед дипломатическим корпусом, перед экспатами-иностранцами, которые постоянно живут в городе», - подчеркнул Глава государства.

«И это на фоне того, что мы позиционируем себя, как международный хаб, глобал сити, центр Евразии, сердце Евразии и т.д. То есть дела расходятся со словами – это неправильно, надо поменьше говорить, заниматься делами», - добавил Президент.