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Президент РК заслушал отчет председателя Национального банка

19 Марта 2020 19:35
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Президент РК заслушал отчет председателя Национального банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию председателя Национального банка о ситуации на валютном рынке и в финансовой сфере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Ерболат Досаев доложил о временном введении метода Франкфуртского аукциона при торговле парой «тенге-доллар» на Казахстанской фондовой бирже, а также о мерах денежно-кредитной политики, принимаемых с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения деловой активности.

Глава государства отметил важность тесной координации мер и решений Национального банка, Правительства и национальных холдингов для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Кроме того, по мнению Касым-Жомарта Токаева, особое внимание следует уделять противодействию повышению уровня инфляции.

По итогам встречи Президент дал поручение выработать комплекс мер, направленных на поддержание кредитования казахстанских предприятий, включая финансирование их операционной деятельности.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нацбанк Казахстана,
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