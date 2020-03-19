Президент РК заслушал отчет председателя Национального банка
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию председателя Национального банка о ситуации на валютном рынке и в финансовой сфере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Ерболат Досаев доложил о временном введении метода Франкфуртского аукциона при торговле парой «тенге-доллар» на Казахстанской фондовой бирже, а также о мерах денежно-кредитной политики, принимаемых с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения деловой активности.
Глава государства отметил важность тесной координации мер и решений Национального банка, Правительства и национальных холдингов для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Кроме того, по мнению Касым-Жомарта Токаева, особое внимание следует уделять противодействию повышению уровня инфляции.
По итогам встречи Президент дал поручение выработать комплекс мер, направленных на поддержание кредитования казахстанских предприятий, включая финансирование их операционной деятельности.
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